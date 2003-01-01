Беговой праздник «Кросс нации» прошел в Петрозаводске

В субботу на набережной города прошел яркий праздник «Кросс наций», объединивший любителей спорта.

В Петрозаводске сегодня, 20 сентября, прошел масштабный праздник «Кросс наций», приуроченный к Всероссийскому дню бега. Люди разных возрастов — от совсем юных до пожилых, разной степени подготовки — от новичков до опытных спортсменов, вышли на дистанции испытать себя и просто весело и с пользой провести время.

Всего было выдано 1408 стартовых номера. Старты дистанций находились на Онежской набережной Петрозаводска, у скульптуры «Рыбаки», а сами забеги проходили по набережной. Участники проходили 12 различных дистанций, от 500 метров до 12 километров, также были представлены северная ходьба и массовый забег.

— Очень приятно принимать участие, добиваться успехов в нашей родной Карелии. Центру спортивной подготовки спасибо за праздник, спортсменам — за борьбу, а борьба сегодня была. Всем удачи, бегайте, занимайтесь спортом, — поделилась с корреспондентом «Столицы на Онего» победитель одного из забегов Ирина Мещерякова. Спортсменка рассказала, что буквально две недели назад принимала участие в петербургском марафоне и выиграла соревнования в своей возрастной группе. Тем не менее, она успела восстановиться и подготовиться к «Кроссу наций» в Петрозаводске, где она участвует каждый год.

Победители и призеры всех забегов получили дипломы и медали, а также кубки Минспорта России. Кроме того, большинству участников забегов были вручены памятные футболки с символикой «Кросса наций». Для участников, а также зрителей была организована большая интерактивная программа: лотерея, выставка мотоциклов, соревнования по троеборью.

По словам Александра Бакальчука, и.о директора учреждения «Центр спортивной подготовки», Всероссийский день бега «Кросс наций» проводится в Петрозаводске с 2004 года. Год назад он был объединен с региональной акцией «10 000 шагов с врачом», где активно участвуют учреждения здравоохранения Карелии.

— Говоря об особенностях проведения «Кросса наций» в нынешнем году, хочется отметить небывалый ажиотаж, буквально до последних минут работы комиссии по допуску участников. Практически весь лимит стартовых номеров был исчерпан, — рассказал Александр Бакальчук. — По традиции, много партнеров, организаций нам помогали. Ну и, самое главное, здесь сегодня по-настоящему хорошая, осенняя, спортивная атмосфера.

Фоторепортаж Людмилы Корвяковой с «Кросса наций» смотрите в «Столице на Онего».