Белочка пришла к жителям Студенческого городка в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пушистый грызун пришел в выходные на участок в Университетский городок.
В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел, как пушистая упитанная белка бегает по участку, по стенам дома и по крыше.
«В выходные к нам на участок в Университетском городке прибежала белка, целый день крутилась у дома на радость детям», — написал в комментарии автор видео.
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