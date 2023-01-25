Белочка пришла к жителям Студенческого городка в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пушистый грызун пришел в выходные на участок в Университетский городок.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел, как пушистая упитанная белка бегает по участку, по стенам дома и по крыше.

«В выходные к нам на участок в Университетском городке прибежала белка, целый день крутилась у дома на радость детям», — написал в комментарии автор видео.