Белое пианино в ротонде в Петрозаводске служит последний сезон

В уличных условиях инструмент может работать не более двух лет.

Белое пианино в ротонде на набережной в Петрозаводске служит последний сезон. Об этом сообщили в группе проекта.

Инструмент, который выдерживает уличные условия не более двух лет, больше не сможет радовать зрителей. Настройщик сделал все возможное, чтобы вечером 3 сентября пианино звучало достойно на выступлении артистов любительского хора Карельской государственной филармонии.



Тем не менее, организаторы готовят яркое завершение музыкального проекта. Уже сегодня, 3 сентября, в 17:00 горожане смогут услышать песни в исполнении хора под аккомпанемент открытого пианино. А 14 сентября состоится официальное закрытие сезона, где инструмент прозвучит в последний раз.



Авторы проекта благодарят всех, кто поддерживает инициативу донатами, отмечая, что именно эта помощь позволяет сохранять достойное звучание инструмента.