Беломорчанин, купивший амфетамин по просьбе знакомого, отправится в колонию

Мужчину приговорили к двум годам в колонии строгого режима и крупному штрафу.

Беломорский районный суд Республики Карелия огласил приговор жителю райцентра. Его признали виновным в наркопреступлении.



Суд установлил, что знакомый попросил его купить амфетамин. Беломорчанин просьбу выполнил и на следующий день передал приятелю наркотик.



В суде он полностью признал вину. Приговор - два года в колонии строгого режима и 50 тысяч рублей штрафа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.