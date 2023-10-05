Беломорчанин, купивший амфетамин по просьбе знакомого, отправится в колонию

Мужчину приговорили к двум годам в колонии строгого режима и крупному штрафу.
Беломорский районный суд Республики Карелия огласил приговор жителю райцентра. Его признали виновным в наркопреступлении.
Суд установлил, что знакомый попросил его купить амфетамин. Беломорчанин просьбу выполнил и на следующий день передал приятелю наркотик.
В суде он полностью признал вину. Приговор - два года в колонии строгого режима и 50 тысяч рублей штрафа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.
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