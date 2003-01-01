Беломорчанин разгромил машину экс-возлюбленной куском бетонной плиты

Разгневанный мужчина разбил стёкла иномарки первым попавшимся предметом.

36-летний житель Беломорска разбил стёкла автомобиля своей бывшей сожительницы, расстроившись из-за недостатка её внимания, сообщили в МВД Карелии.

— После целой ночи распития спиртных напитков мужчина по старой привычке решил переночевать в доме бывшей возлюбленной. Когда ранним воскресным утром никто не ответил на его телефонный звонок и, к тому же, на звонок в домофон, горожанин разозлился, — рассказали там.

Вооружившись осколком бетонной плиты, экс-ухажёр начал наносить удары по автомобилю женщины. Беломорчанка, увидев из окна, как громят её иномарку, сразу же спустилась вниз.

— Подозреваемый признался, что из-за сильного опьянения помнит события того утра обрывочно. Зачем он бил стёкла — непонятно. Автомобиль был хорошо ему известен, сам фигурант когда-то неоднократно пользовался транспортным средством, даже чинил, — отметили в ведомстве.

Мужчина, ранее не имевший проблем с законом, раскаялся в содеянном и обязался возместить ущерб, составивший 34 тысячи рублей. Однако над ним также нависла угроза в виде лишения свободы сроком до двух лет.