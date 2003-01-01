Беломорчанин разгромил машину экс-возлюбленной куском бетонной плиты

РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Лекции про лес
Лесозаготовка и лесовосстановление: какие задачи стоят перед арендаторами леса сегодня
19 сентября, 18:00 Статьи
Личное мнение
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
19 сентября, 16:00 Статьи
Кинотетрис
«Тогда. Сейчас. Потом»: сто лет, и никакого одиночества
19 сентября, 15:44 Статьи
Новости

В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки

12:00

Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет

11:30

Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии

11:00

Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС

10:30

На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

10:00

Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

09:30

Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

09:00

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10

«Очень агрессивная» схватка лосей попала на камеру в заповеднике на границе Карелии

22:45

Беговой праздник «Кросс нации» прошел в Петрозаводске

21:40

Эксперт рассказал о новых уловках мошенников

19:00

Дождливо и тепло будет в Карелии 21 сентября

17:00

Автомобиль вылетел в кювет на востоке Карелии

15:40

Карелия вошла в топ-3 регионов с долей турпотока среди тех, кто интересовался зарубежными странами

14:30

Мужчину вывели из леса в Карелии

13:30

Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

12:40

В Петрозаводске разыскивают подозреваемых в краже ювелирных изделий

12:00

Летевшие из Карелии истребители обвинили во вторжении в страну НАТО

11:00

Автомобили разбились в ночной аварии в Петрозаводске

10:20

Дом вспыхнул недалеко от Петрозаводска

09:40

Рецидивистка в Петрозаводске раздала знакомым ворованную одежду

09:00

Мужчина перебежал через границу из Карелии в Финляндию

08:00

Два города в Карелии вошли в топ популярных направлений для отдыха на реках и озёрах

07:30

В ЕС отказались включать запрет на выдачу Шенгена в новый пакет антироссийских санкций

00:10
Беломорчанин разгромил машину экс-возлюбленной куском бетонной плиты
19 сентября, 10:30 Происшествия
Поделиться

Разгневанный мужчина разбил стёкла иномарки первым попавшимся предметом.

фото: © iStock

36-летний житель Беломорска разбил стёкла автомобиля своей бывшей сожительницы, расстроившись из-за недостатка её внимания, сообщили в МВД Карелии.

— После целой ночи распития спиртных напитков мужчина по старой привычке решил переночевать в доме бывшей возлюбленной. Когда ранним воскресным утром никто не ответил на его телефонный звонок и, к тому же, на звонок в домофон, горожанин разозлился, — рассказали там.

Вооружившись осколком бетонной плиты, экс-ухажёр начал наносить удары по автомобилю женщины. Беломорчанка, увидев из окна, как громят её иномарку, сразу же спустилась вниз.

— Подозреваемый признался, что из-за сильного опьянения помнит события того утра обрывочно. Зачем он бил стёкла — непонятно. Автомобиль был хорошо ему известен, сам фигурант когда-то неоднократно пользовался транспортным средством, даже чинил, — отметили в ведомстве.

Мужчина, ранее не имевший проблем с законом, раскаялся в содеянном и обязался возместить ущерб, составивший 34 тысячи рублей. Однако над ним также нависла угроза в виде лишения свободы сроком до двух лет.

 

Обсудить (0) в ленту
Владимир Путин одобрил предложение партии «Новые люди» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией
19 сентября, 13:55 Политика
В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки
Сегодня, 12:00 Погода
Беговой праздник «Кросс нации» прошел в Петрозаводске
20 сентября, 21:40 Спорт
Мужчина перебежал через границу из Карелии в Финляндию
20 сентября, 08:00 Происшествия
Эксперт прокомментировал возможные последствия новых правил утильсбора
19 сентября, 16:25 Экономика
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение