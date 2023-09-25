Беломорчанина, привыкшего бить кувалдой людей и машины, отправили на строгий режим

Житель Беломорского района напал с кувалдой на женщину и чужой автомобиль.

Беломорский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого 31-летнего мужчины. Его признали виновным в уничтожении чужого имущества, в поджоге, нападении на человека и в пьяной езде.

Суд установил, что сначала пьяный беломорчанин сильно повредил кувалдой чужую машину. Не успокоившись на этом, он поджег бумажный сверток, чтобы бросить его в салон автомобиля.



Однако горящую бумагу у него из рук выхватила прохожая, сообщили на сайте суда.



Позже в гостях, поссорившись с хозяевами, он снова взялся за кувалду и разбил чужое имущество на общую сумму 9 855 рублей 40 копеек.

Потом злоумышленник напал на хозяйку дома, несколько раз ударил ее кулаком в голову, а затем нанес удар кувалдой в левое плечо.



Наконец, мужчина, уже имевший штрафы за нетрезвое вождение, вновь попался пьяным за рулем. В суде он во всем признался. Приговор - два года в исправительной колонии строгого режима. В законную силу он не вступил.