Беломорчанка, получившая сотрясение на скользкой дороге, оценила травму в миллион рублей

В результате суд постановил выплатить пострадавшей женщине совсем не эту сумму.

Беломорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы райцентра о компенсации морального вреда.

Из иска следует, что в январе 2020 года пожилая беломорчанка шла домой с работы, поскользнулась и упала, ударившись затылком. Женщина написала, что причиной падения стала скользкая непосыпанная дорога.



Потерпевшая испытала сильную боль, у нее появилась спутанность сознания. После женщина лечилась, как дома, так и в стационаре. Беломорчанка потребовала наказать виновных и выплатить ей один миллион рублей.



Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что женщина получила сотрясение мозга. В результате виновником инцидента назначен подрядчик по содержанию дорог, некое ООО «П».

С частной компании решено взыскать в пользу истицы 80 тысяч рублей. Также подрядчика обязали оплатить услуги представителя в размере 12 тысяч рублей, а в доход бюджета выплатить госпошлину в 300 рублей.

Решение не вступило в законную силу, сообщили на сайте суда.