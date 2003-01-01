Беломорск получит миллион рублей на благоустройство города с помощью карельского камня

Карельский поморский город победил во всероссийском конкурсе на лучшие проекты благоустройства с использованием природного камня.

Конкурс проводился в рамках Форума по камнеобработке. Участвовать могли города с населением до миллиона человек. Важно было, чтобы в реализованном проекте благоустройства использовались природные камни.

Карельский город Беломорск заявил на конкурс проект по обустройству набережной «Улы Поморья». Он реализуется в городе с прошлого года на федеральные средства. В центре концепции — беломорские петроглифы и Белое море. Все декоративные элементы будут так или иначе связаны с ними. К примеру, стилизованную резьбу нанесут на камни набережной, чтобы дети могли создавать рисунки, используя рельефные изображения.

Этот проект занял третье место в федеральном конкурсе.

— Мы уступили только Калининградской области и Чеченской Республике и получили сертификат на 1 миллион рублей для приобретения изделий из камня. Спасибо организаторам и экспертам за такую высокую оценку, — написала на своей странице глава Беломорского округа Ирина Филиппова.

Она предложила горожанам выбрать, на что можно направить деньги. варианты уже присылают. Большинство за каменные цветники, которые можно разместить в том числе на обновленной набережной.