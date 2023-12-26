Беломорск попрощался с земляком, погибшим на СВО

В ходе спецоперации погиб уроженец Беломорского района.

О прощании с уроженцем Беломорского района сообщили местные власти.

В ходе проведения специальной военной операции при выполнении воинского долга, погиб наш земляк — рядовой, Кореняк Андрей Владимирович, рассказали в сети.



Прощание с Андреем Владимировичем состоялось в четверг, 28 декабря.



«Соболезнования родным и близким. Вечная память», — написали в официальном паблике Беломорского района.