Беломорск попрощался с земляком, погибшим на СВО

В ходе спецоперации погиб уроженец Беломорского района.
О прощании с уроженцем Беломорского района сообщили местные власти.
В ходе проведения специальной военной операции при выполнении воинского долга, погиб наш земляк — рядовой, Кореняк Андрей Владимирович, рассказали в сети.
Прощание с Андреем Владимировичем состоялось в четверг, 28 декабря.
«Соболезнования родным и близким. Вечная память», — написали в официальном паблике Беломорского района.
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