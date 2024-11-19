Беломорск простился с погибшим на СВО земляком

Владимир Бусько погиб на территории проведения специальной военной операции.

Беломорск 21 ноября простился с Владимиром Сергеевичем Бусько, который погиб на территории проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в официальном паблике Беломорского округа.



В сообществе выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.



«Светлая память об Владимире Сергеевиче сохранится в сердцах беломорчан», — написали в источнике.