Беломорск простился с земляком, погибшим в ходе спецоперации

В Беломорске простились с Хлопкиным Альбертом Владимировичем, который погиб на территории проведения специальной военной операции.

В пятницу, 22 сентября, Беломорск простился с Хлопкиным Альбертом Владимировичем, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, сообщили власти Беломорского района.



«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и боевым товарищам погибшего героя», — написали в официальном паблике района.

Светлая память о нем сохранится в сердцах беломорчан, добавили власти района.

Ранее глава Карелии сообщил о гибели жителя Беломорского района.