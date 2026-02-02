Беломорский округ прощается с погибшим на СВО Алексеем Белешевым

Погиб участник специальной военной операции Алексей Александрович Белешев.
Церемония прощания с ним пройдет в поселке Летнереченский Беломорского округа. Об этом сообщили районные власти.
Администрация Беломорского округа выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего бойца.
Проститься с Алексеем Белешевым можно сегодня, 3 февраля, после 17:00 по адресу: п. Летнереченский, улица Заречная, дом 34, квартира 13.
Похороны состоятся завтра, 4 февраля, в 13:00. После церемонии, в 14:30, в местном кафе запланирован поминальный обед.
