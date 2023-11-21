Беломорский районный суд вынес приговор 52-летнему местному жителю за неуплату алиментов

Мужчина раскаялся в содеянном.

Беломорский районный суд Карелии вынес приговор в отношении ранее несудимого 52-летнего местного жителя, признанного виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Подсудимый обладал сведениями о своих обязанностях и имеющейся задолженности по алиментам. Несовершеннолетней дочери материальной помощи подсудимый не оказывал, мер к выплате алиментов и погашению задолженности по ним не предпринимал.

Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.

Учитывая смягчающие обстоятельства при отсутствии отягчающих, суд назначил мужчине 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев и возложением на осужденного обязанностей.

Напомним, ранее Беломорский суд отказал другому местному жителю во взыскании алиментов с бывшей супруги.