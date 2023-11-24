Беломорский суд частично взыскал с наследников умершего долг по кредиту

Рыночная стоимость наследства оказалась недостаточна для полного погашения задолженности.

Беломорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску банка о взыскании за счет наследственного имущества задолженности по кредиту, сообщили в пресс-службе инстанции.

После смерти заемщика задолженность по кредитному договору в сумме 309 760,81 руб. истец просил взыскать с наследников, как и расходы по оплате госпошлины в сумме 6 297,61 руб.

Суд обнаружил, что после смерти заемщика осталось имущество в виде денежных средств в сумме 26 349,77 руб. Недвижимого имущества, транспортных средств, маломерных судов и прочего наследодатель не имел.

Однако рыночная стоимость наследства оказалась недостаточна для полного погашения задолженности по кредиту, поэтому суд пришел к выводу о частичном удовлетворении требований в размере 26 349,77 руб., а в удовлетворении остальной части иска отказал.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, отметили в источнике.