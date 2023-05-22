Белорусам предложили тапки, мебель и остановки из Карелии

Сотрудники УФСИН рассказали белорусской делегации о товарах, сделанных руками заключенных, сообщили в пенитенциарном ведомстве.
Представители регионального УФСИН приняли участие в бизнес-миссии деловых кругов Белоруссии в нашу республику.
«Особый интерес у участников бизнес-миссии вызвали возможности швейной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей отраслей», - говорится в пресс-релизе УФСИН Карелии.
Так, в частности, карельские заключенные производят спецодежду, биг-бэги, одноразовые тапки, мебель из сосны, пиломатериалы, поддоны, ритуальную продукцию, контейнерные площадки, автобусные остановки, мангалы, чаны, печи.
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