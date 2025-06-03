Белорусов призвали сократить потребление картофеля до двух раз в неделю

Белорусов напомнили о вреде картофеля.

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что корнеплод очень калорийный. Он рекомендовал есть его не чаще двух раз в неделю.

«Если мы будем есть картошку, как пишем в „тиктоках“, то худенькими не будем. Один раз в неделю, максимум два, и то запеченную, пюре», — отметил президент Беларуси во время визита в Волковысский район.

Глава государства также поинтересовался ситуацией с картофелем в регионе. По данным контролирующих органов, проблем с урожаем нет. Однако Лукашенко призвал сельхозпроизводителей заранее запасаться картофелем, чтобы избежать дефицита в будущем.

«Смотрите, чтобы не было [проблем] в следующем году», — предупредил он.

Ранее о дефиците картофеля в России сообщили в правительстве страны. Он связан с низким урожаем прошлого года. В некоторых магазинах, к примеру, сейчас нельзя купить в одни руки больше 5 кг картофеля.

В Карелии говорят, что дефицита нет. Картофель выращивают сельхозпроизводители Сортавальского, Прионежского, Олонецкого, Медвежьегорского районов. В этом году посевная площадь сохранится на уровне прошлого года и составит порядка 190 га. Вместе с ввозимым из-за пределов Карелии картофелем этого количества достаточно.

Добавим, чтобы стимулировать сельхозтоваропроизводителей к увеличению объемов производства Министерство Карелии выплачивает субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем, на 1 тонну элитных и (или) оригинальных семян картофеля, на 1 тонну произведенного картофеля. Однако, пока широкой популярности у картофеля среди аграриев нет. Основной отраслью сельского хозяйства в Республике Карелия является молочное скотоводство, вследствие чего отрасль растениеводства ориентирована, главным образом, на производство кормов.