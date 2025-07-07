Белорусская группа «Дрозды» записала песню о Карелии

Коллектив был хэдлайнером Дня Республики и Дня города в этом году.

Музыкальная группа из Беларуси «Дрозды» опубликовала клип с песней о Карелии. В песне музыканты сравнивают нашу республику со своей родиной, говорят, что мечтали побывать в Карелии. Съемки проходили на водопаде Кивач, в Гирвасе рядом с древним вулканом, на одной из баз отдыха.

Напомним, что «Дрозды» выступили в конце июня на праздновании Дня Республики и Дня города в Петрозаводске.

«Дрозды» — белорусская музыкальная группа, созданная в 2005 году Виталием Карпановым. Стиль группы — смесь белорусских фольклорных мотивов и поп-музыки. Часто музыканты поют о деревне и сельской жизни.