Белорусская группа «СССР» даст концерт в честь Дня ВДВ в Петрозаводске

День Воздушно-десантных войск в столице Карелии отметят митингом и концертом.

Во вторник, 2 августа, в 11.00 у мемориала «Черный тюльпан» на пересечении улиц Новосеминарской и Антикайнена состоится митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск Российской Федерации, сообщили в правительстве республики.

День Воздушно-десантных войск является профессиональным праздником действующих и военнослужащих запаса ВДВ. Его ежегодно отмечают по всей России, Белоруссии и другим странам СНГ.

В завершении митинга состоится концерт группы «СССР» из Минска. Он пройдет в 12.30 на площадке Петрозаводского лесотехнического техникума» (ул. Калинина, 41).