Белощекая казарка отдохнула в Карелии (ФОТОФАКТ)

Жительница Медвежьегорска запечатлела, как гуси остановились отдохнуть на озере в Карелии.

В паблике «Медвежьегорск Online» опубликованы фото гусей, которые остановились отдохнуть на озере недалеко от села Сосновка.

Белощекую казарку запечатлела жительница Медвежьегорского района и опубликовала фото на своей странице в соцсети.

«Сосновка. Гуси. Белощекая казарка на отдыхе. Зимуют на севере Нидерландов, Франции и Германии. Летят домой на Шпицберген и Новую Землю», — написала автор фото в комментарии.

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