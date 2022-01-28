Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»

Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга объяснил, почему не смог просто так отдать стадион «Машиностроитель» горожанам

— Ваша фамилия в последние месяцы звучала в связи с планируемой покупкой земельного участка под стадионом «Машиностроитель». За него власти города и республики решили заплатить около 60 миллионов рублей, чтобы в будущем построить новый спортивный объект. А Вы могли бы его просто подарить — городу, жителям?

Не мог, потому что участок стадиона «Машиностроитель» принадлежит фирме, в которой я не являюсь единственным учредителем. В этом вопросе не все акционеры единодушны. Даже по налоговому законодательству это невозможно. Все, что продается ниже оценочной стоимости или дарится, облагается налогом на недополученную прибыль в виде штрафа. Эта фирма управляет также Домом культуры «Машиностроитель», который давно нуждается в ремонте (примерная его стоимость — 100 млн руб.). Поэтому вырученные средства планируем инвестировать в ремонт этого социально значимого здания, где проводятся концерты, занимаются спортом и творчеством дети.

Что касается старого стадиона «Машиностроитель», то есть проект по строительству на этом участке жилых домов или делового центра с гостиницей общей стоимостью полтора миллиарда рублей и с доходностью около 350 миллионов. И мы никому эту сделку не навязывали, у нас не было цели избавиться от этой земли. Однако руководство Минспорта и власти Петрозаводска, начиная, наверное, еще с мэра Виктора Маслякова, постоянно выходили с предложением о выкупе участка или каком-то бартере, так как в этом районе не хватает спортивных сооружений. Вот и сейчас долго настаивали, поэтому мы решили пойти навстречу. Цену участка определила независимая оценочная экспертиза, так что от нас мало что зависело, и мы не настаивали на выкупе стадиона.

Ответы Леонида Белуги на другие вопросы — в материале «Столицы на Онего»