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Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»

Новости. Общество
10:51, 29 Января 2022
фото: © Холдинг «Лотос»

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Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга объяснил, почему не смог просто так отдать стадион «Машиностроитель» горожанам

— Ваша фамилия в последние месяцы звучала в связи с планируемой покупкой земельного участка под стадионом «Машиностроитель». За него власти города и республики решили заплатить около 60 миллионов рублей, чтобы в будущем построить новый спортивный объект. А Вы могли бы его просто подарить — городу, жителям?

Не мог, потому что участок стадиона «Машиностроитель» принадлежит фирме, в которой я не являюсь единственным учредителем. В этом вопросе не все акционеры единодушны. Даже по налоговому законодательству это невозможно. Все, что продается ниже оценочной стоимости или дарится, облагается налогом на недополученную прибыль в виде штрафа. Эта фирма управляет также Домом культуры «Машиностроитель», который давно нуждается в ремонте (примерная его стоимость — 100 млн руб.). Поэтому вырученные средства планируем инвестировать в ремонт этого социально значимого здания, где проводятся концерты, занимаются спортом и творчеством дети.

Что касается старого стадиона «Машиностроитель», то есть проект по строительству на этом участке жилых домов или делового центра с гостиницей общей стоимостью полтора миллиарда рублей и с доходностью около 350 миллионов. И мы никому эту сделку не навязывали, у нас не было цели избавиться от этой земли. Однако руководство Минспорта и власти Петрозаводска, начиная, наверное, еще с мэра Виктора Маслякова, постоянно выходили с предложением о выкупе участка или каком-то бартере, так как в этом районе не хватает спортивных сооружений. Вот и сейчас долго настаивали, поэтому мы решили пойти навстречу. Цену участка определила независимая оценочная экспертиза, так что от нас мало что зависело, и мы не настаивали на выкупе стадиона.

Ответы Леонида Белуги на другие вопросы — в материале «Столицы на Онего»

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Комментарии

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EventVK
2022-01-29 12:44:57
Огласите весь список учредителей, кто там против детского спорта? А ДК все время висел на продаже, так что не надо тут про восстановление петь. Найдется желающий выкупить, быстро сплавите.
Экспeрд
2022-01-29 11:26:10
Белугу в губернаторы !
Изя
2022-01-29 11:49:57
Экспeрд, а чо так ??? А с этим что не так ???)))) :)
Гражданин
2022-01-29 11:39:19
Экспeрд, он не пойдет. Зачем ему данный геморрой.
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