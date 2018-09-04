Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска

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Известный бизнесмен Леонид Белуга решил продать гостиницу "Северная" - один из главных гостинично-ресторанных комплексов Карелии.
Предложение размещено на официальном сайте холдинга "Лотос", принадлежащего Белуге.
В уведомлении о продаже отмечается, что "Северная" является "одновременно архитектурной исторической достопримечательностью города и соответствует всем современным стандартам".
"Исторически еще с середины XX века гостиница "Северная" была центральной гостиницей Петрозаводска, и до сих пор она является одним из главных украшений города и его визитной карточкой", - сообщается на сайте "Лотоса".
По какой цене продают "Северную", смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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