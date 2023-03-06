Белые куропатки гуляют по заповеднику Карелии (ВИДЕО)

Госинспектор заповедника «Кивач» запечатлел птицу в белоснежном наряде.

Специалисты Государственного природного заповедника «Кивач» ведут зимние маршрутные учеты. Пернатым не удается скрыться, несмотря на хорошую маскировку.

«Белое на белом. Никто не ускользнёт от внимательных глаз государственного инспектора! Белая куропатка в заповеднике «Кивач»», - пишут в официальном публике заповедника, где разметили видео с «охотой» на птицу.

Специалисты отмечают, белая куропатка хорошо отличается от других куриных белоснежным зимним нарядом и густым оперением цевки и пальцев, что значительно увеличивает площадь опоры и облегчает птице передвижение по глубокому рыхлому снегу. Распространена по всей республике, но в южных районах немногочисленна и встречается только в отдельных местах.

Ранее самая маленькая сова была замечена в заповеднике «Кивач».