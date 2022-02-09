890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса 34
10.02.2022 14:32
На севере Карелии готовятся объявить чрезвычайную ситуацию 1
10.02.2022 14:28
QR-код теперь можно получить по результатам экспресс-теста, сделанного медиком
Сегодня 00:10

«Белые пятна» на территории Петрозаводска обсудят в городской мэрии

Новости. Общество
13:05, 11 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Владимир Любарский анонсировал проведение 14 февраля городской планерки.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о предстоящей в понедельник, 14 февраля, планерке в городской администрации. По словам градоначальника, темой предстоящей планерки будут незакрепленные для текущего содержания городские территории.

Об этих территориях, так называемых «белых пятнах», по словам градоначальника, расскажет председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова. Владимир Любарский призвал горожан присылать интересующие вопросы по теме.

Начнется планерка 14 февраля в 10.00, проследить за ходом совещания можно будет по ссылке: https://youtu.be/y2aBV5oYsPE

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2022-02-11 13:36:18
Сколько лет можно толочь воду в ступе. При каждом мэре обсуждали эту "неразрешимую" проблему, да так и не решили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм

Аналитика

Сегодня 12:08
Обществоведение
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.
Старое сменяется новым 7
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 14
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Вся аналитика

Чтиво

10.02.2022 15:14
Без политики
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 2
Как на севере России пережили самую губительную инфекцию в мировой истории более ста лет назад.
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
«Чего может быть сто грамм?» 31
07.02.2022 16:21
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»