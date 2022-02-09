«Белые пятна» на территории Петрозаводска обсудят в городской мэрии

Владимир Любарский анонсировал проведение 14 февраля городской планерки.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о предстоящей в понедельник, 14 февраля, планерке в городской администрации. По словам градоначальника, темой предстоящей планерки будут незакрепленные для текущего содержания городские территории.

Об этих территориях, так называемых «белых пятнах», по словам градоначальника, расскажет председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова. Владимир Любарский призвал горожан присылать интересующие вопросы по теме.

Начнется планерка 14 февраля в 10.00, проследить за ходом совещания можно будет по ссылке: https://youtu.be/y2aBV5oYsPE