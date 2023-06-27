«Белый порох»: в Минприроды Карелии предупредили о сезонном источнике пожаров

Тополиный пух становится причиной серьезных пожаров, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скоростью, сообщили в Минприроды.
Пух способен поджечь дом или дачу по всему периметру в течение одной минуты, перекинуться на деревья и вызвать лесной пожар.
Источником возгорания может послужить что угодно: непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость, предупредили в Минприроды Карелии.
В министерстве отметили, что важно следовать проверенным рекомендациям: не поджигать тополиный пух; при курении – потушить окурок сигареты и выбросить в урну; не пользоваться открытыми источниками огня вблизи большого скопления пуха;
жителям частного сектора и дачникам позаботиться об уборке дворов.
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