Бензин и дизтопливо подешевели в Карелии

Стоимость литра бензина и дизельного топлива в Карелии снизилась на несколько копеек.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен.

Дизельное топливо подешевело на 0,9% - до 56 рублей 94 копеек.

Цена на бензин АИ-92 снизилась на 0,7% (до 48 рублей 38 копеек за литр), АИ-95 - на 0,3% (51 рубль 58 копеек).