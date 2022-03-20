890x80
Реклама
Глава Петрозаводска рассказал, где находится самый старый памятник в городе
20.03.2022 13:00
ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя кроссовера, который наехал на женщину и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)
20.03.2022 22:33
Сегодня в девяти районах Карелии ожидается сильный ветер
20.03.2022 11:46

Бензин и дизтопливо подешевели в Карелии

Новости. Общество
09:16, 21 Марта 2022
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Новости партнеров

Стоимость литра бензина и дизельного топлива в Карелии снизилась на несколько копеек.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен.

Дизельное топливо подешевело на 0,9% - до 56 рублей 94 копеек.

Цена на бензин АИ-92 снизилась на 0,7% (до 48 рублей 38 копеек за литр), АИ-95 - на 0,3% (51 рубль 58 копеек).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)

Чтиво

19.03.2022 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»