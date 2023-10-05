Бензин сильно подешевел на заправках Карелии

В Карелиястате зафиксировали снижение цен на АЗС республики.

Статистики привели данные об изменении потребительских цен в Карелии в рамках их мониторинга за минувшую неделю, с 25 сентября по 2 октября. Выяснилось, что большинство марок бензина на АЗС региона существенно подешевело за неделю.

Так, бензин автомобильный марки АИ-95 подешевел на 3,7%. Цены на бензин АИ-92 стали ниже на 1,6%, АИ-98 стал дешевле на 0,7%. Лишь дизельное топливо подорожало на 0,3%.

Напомним, закупочная цена на бензин в России упала в ходе торгов в начале нынешней недели.