Бензин снова подорожал в Петрозаводске

Стоимость бензина основных марок и дизельного топлива в Петрозаводске за последнюю неделю выросла, в среднем, еще на 0,1%-0,3%.

Это следует их отчета Карелиястата "Об изменении потребительских цен на отдельные товары и услуги, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен" по состоянию на 3 сентября 2018 года, сообщают "Вести Карелии".

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