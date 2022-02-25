Бензин, солярка и газ: какое автомобильное топливо в Карелии дорожает быстрее остальных

Темпы роста цен на дизельное топливо и автомобильный газ в Карелии в 2-3 раза выше, чем на бензин.

Это следует из данных Карелиястата о средних потребительских ценах на товары и услуги в январе 2021 и январе 2022 годов.

За год средняя цена на дизельное топливо в Карелии выросла на 13.2%. Если в январе прошлого года литр солярки стоил, в среднем, 50 рублей 79 копеек, то в начале текущего года его стоимость составила 57 рублей 51 копейку.

Газовое моторное топливо подорожало за год на 20,3% — с 26 рублей 99 копеек до 32 рублей 46 копеек за литр.

За тот же период средние темпы роста цен на бензин составили всего 7,9%.

Год назад АИ-92 стоил 44 рубля 66 копеек, а в январе текущего года — 48 рублей 20 копеек. АИ-95 подорожал с 47 рублей 73 копеек до 51 рубля 28 копеек. Цена на бензин АИ-98 увеличилась с 54 рублей 87 копеек до 59 рублей 55 копеек за литр.