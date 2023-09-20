Бензин в Карелии значительно подорожал за неделю

В Карелиястате привели цены на топливо за минувшие несколько дней.

Цены на топливо в республике поднялись за неделю от 1,4 до 0,5%. Такие данные привели после очередного мониторинга цен в Карелиястате.

Так, цена на бензин автомобильный марки АИ-95 выросла на 1,4%, дизельное топливо – 1,1%, бензин автомобильный марки АИ-92– на 0,5%.

Цены были приведены по состоянию на начало нынешней недели, 18 сентября.

Ранее в Карелиястате привели информацию по ценам на продукты в республике.