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Бензин в Петрозаводске подешевел впервые с начала осени

Новости. Общество
09:07, 26 Ноября 2021

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Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 в Петрозаводске снизилась за минувшую неделю — это произошло впервые с начала сентября.

Такой вывод следует из результатов, проведенного Карелиястатом, мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 ноября.

Литр бензина АИ-92 теперь стоит, в среднем, 47 рублей 40 копеек — на 14 копеек меньше, чем неделей раньше. Бензин АИ-95 подешевел на 2 копейки — до 50 рублей 21 копейки за литр.

Вместе с тем, продолжился рост цен на дизельное топливо. За неделю оно подорожало на 19 копеек и теперь стоит 54 рубля 21 копейку за литр.

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Комментарии

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кир
2021-11-26 10:25:00
Их проблемы.
Изя
2021-11-26 09:22:48
Где такое щасе можно увидеть ???))) :)
Гость
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