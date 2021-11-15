Бензин в Петрозаводске подешевел впервые с начала осени

Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 в Петрозаводске снизилась за минувшую неделю — это произошло впервые с начала сентября.

Такой вывод следует из результатов, проведенного Карелиястатом, мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 ноября.

Литр бензина АИ-92 теперь стоит, в среднем, 47 рублей 40 копеек — на 14 копеек меньше, чем неделей раньше. Бензин АИ-95 подешевел на 2 копейки — до 50 рублей 21 копейки за литр.

Вместе с тем, продолжился рост цен на дизельное топливо. За неделю оно подорожало на 19 копеек и теперь стоит 54 рубля 21 копейку за литр.