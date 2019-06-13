Бензин в Петрозаводске подорожал до рекордного уровня

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Стоимость основных марок бензина в Петрозаводске в июне выросла до рекордной отметки, превысив планку прошлого года, когда произошел резкий скачок цен.
К 10 июня цена за бензин АИ-92 составила, в среднем, 41 рубль 71 копейку за литр. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре прошлого года - 41 рубль 40 копеек за литр, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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