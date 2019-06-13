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Новости. Экономика
09:31, 13 Июня 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Бензин в Петрозаводске подорожал до рекордного уровня

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Стоимость основных марок бензина в Петрозаводске в июне выросла до рекордной отметки, превысив планку прошлого года, когда произошел резкий скачок цен.

К 10 июня цена за бензин АИ-92 составила, в среднем, 41 рубль 71 копейку за литр. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре прошлого года - 41 рубль 40 копеек за литр, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-06-13 11:30:40
Акцизы на бизин у нас растут, а пошлины на экспорт упали. (Кстати, а то ими рулит? Ась?) Куда выгоднее бизин лить? Заграницу. Невидимая рука рынка своими костлявыми пальцами начитает подращивать ценник во внутри, пока не сравняет прибыльность продаж во внуть и на экспорт. И управит эта незримая, но мудрая рука все вопросы с бизином где-то по цене сока "Добрый", если не по цене литра водки, а может вовсе и по цене "курвуазье иксо" :)
И это будет :)
Хотели рыночную экономику как в фешенебельных странах - жрите :) Тут не пищать, тут ликовать и пританцовывать надо. С таким бизином вы будете таки белые люди :) останется всем прикупить по мерседесу, как приличествует белому человеку, шоб было куда лить по 20л через 100км шоб вьехать на нем из немытой Рашки в вожделенный цивилизованный мир просвещенной эуропы :) :) :)
Беня
2019-06-13 10:50:40
95-й на Лукойле стоит 45, а молоко их Эссойлы в Сигме стоит 47 :)
баян
2019-06-13 10:04:15
когда уже с этими нефтяниками разберется государство.? Все им мало прибылей.
Zim
2019-06-13 10:30:43
баян, а разве нефтяники это и не есть государство? Разве не они вместе с силовиками управляют этим самым государством? Они что, сами с собой должны разобраться? Долго ждать собираетесь?
Сергей
2019-06-13 10:02:00
Сейчас правящая банда цены накрутит, а перед сентябрьскими выборами снизит. Нефтянники правят страной, знают менталитет населения, который никогда не наденет желтые жилеты.
Изя
2019-06-13 09:52:49
Дааааааааа уж . А почему молчит " орденоносец-передовик" Пряхин из УФАС ?? Его то контора для чего ??? :)
кир
2019-06-13 09:39:50
Пофиг.
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