Бензин в России вновь подешевел

Цены на топливо упали в ходе торгов 2 октября.

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, 2 октября, оптовые цены на бензин снизились на 2-3,5 процента. Об этом свидетельствуют данные площадки, сообщает Лента.ру.

Бензин Аи-92 по европейскому территориальному индексу подешевел на 2,21 процента, до 56 650 рублей за тонну, Аи-95 — на 3,47 процента, до 58 546 рублей за тонну. В то же время цена летнего дизеля упала на 5,79 процента, до 58 478 рублей за тонну.

21 сентября в России были введены временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Причиной для такого решения правительства была названа необходимость стабилизации цен на внутреннем рынке. После этого цены на топливо на биржевом рынке начали снижаться.