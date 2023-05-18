Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок

Полулегальный «визовый бизнес» процветал на протяжении многих лет между россиянами и финнами.
В крупнейшем финском издании «Helsingin Sanomat» вышла статья о полулегальном «визовом бизнесе».Он всплыл на поверхность после того, как в мае нынешнего года российские пограничники аннулировали десятки бизнес-виз, выданных гражданам Финляндии.
Какие вопросы по визам возникли у финнов, знает «МК в Карелии».
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