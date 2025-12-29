Бензовоз и автомобильный трал столкнулись на трассе в Карелии

Два человека пострадали в ДТП в Медвежьегорском районе.

Авария произошла сегодня, 28 декабря, около 17:20. На 628-м км федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Медвежьегорском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух крупногабаритных автомобилей.

— По предварительным данным, столкнулись бензовоз и Трал. В результате инцидента двое получили травмы, — сообщили в полиции.

Бензовоз следовал без груза, угроза разлива топлива отсутствует, уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Так, по данным Госкомитета Карелии по безопасности, спасатели выезжали на место происшествия. Один пострадавший был извлечен и доставлен в карету скорой помощи, второй пострадавший находился в сознании и также получал медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пожарные выезжали на ДТП в Кеми.