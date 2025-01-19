Бензовоз ушел в кювет с трассы в Карелии

Авария произошла в Кондопожском районе.
Накануне вечером в Кондопожском районе произошла серьезная авария — с трассы съехал бензовоз.
В МЧС Карелии рассказали, что ДТП произошло в пятницу, 24 января, на 567 километре трассы «Кола». Там бензовоз съехал в кювет.
В 21.18 специалисты МЧС привлекались для оказания помощи при ДТП.
В дорожной аварии пострадал 1 человек, сообщили спасатели.
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