Бензовоз ушел в кювет с трассы в Карелии

Авария произошла в Кондопожском районе.

Накануне вечером в Кондопожском районе произошла серьезная авария — с трассы съехал бензовоз.

В МЧС Карелии рассказали, что ДТП произошло в пятницу, 24 января, на 567 километре трассы «Кола». Там бензовоз съехал в кювет.

В 21.18 специалисты МЧС привлекались для оказания помощи при ДТП.

В дорожной аварии пострадал 1 человек, сообщили спасатели.



