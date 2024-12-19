Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился кадрами реконструкции Лобановского моста.

Берега Лососинки в Петрозаводске соединили первым пролетным строением.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился кадрами реконструкции Лобановского моста в личном профиле. По его словам, всего таких пролетных строений будет четыре.

Несколько месяцев работы уместились в 20 секунд видео.