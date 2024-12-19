Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился кадрами реконструкции Лобановского моста.
Берега Лососинки в Петрозаводске соединили первым пролетным строением.
Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился кадрами реконструкции Лобановского моста в личном профиле. По его словам, всего таких пролетных строений будет четыре.
Несколько месяцев работы уместились в 20 секунд видео.
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