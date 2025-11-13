Береговая охрана США сообщила об обнаружении военного корабля «Карелия» у берегов Гавайев

ССВ-535 «Карелия» — разведывательный корабль проекта 864 «Меридиан», построенный в Польше в 1986 году и с 1988 года входящий в состав Тихоокеанского флота. С 2014 по 2017 год он прошел модернизацию на «Дальзаводе». Всего в 1980-х было построено семь таких кораблей. Их задачи — перехват радиосвязи, изучение сонаров и сбор разведданных. Водоизмещение составляет около 3400 тонн, скорость — до 16,5 узлов, а экипаж — 150 человек плюс 70 дополнительных специалистов. Для защиты корабли оснащены арткомплексами АК-630 и ЗРК «Оса-М».

В ведомстве также добавили, что по международным нормам военные корабли любой страны имеют право находиться за пределами чужих территориальных вод, которые простираются на 12 морских миль от берега. Таким образом, нарушения границ не было.

— Самолет береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны ответили на действия вспомогательного разведывательного судна ВМС России «Карелия», совершив безопасный и профессиональный облет и пройдя вблизи судна, — говорится в заявлении береговой охраны.

Береговая охрана США сообщила, что обнаружила российский военный корабль недалеко от Гавайских островов. По их данным, это произошло 26 октября. Российский разведывательный корабль «Карелия» находился примерно в 15 морских милях к югу от острова Оаху, это порядка 28 км.

В Карелии за первую декаду ноября 2025 года выросли цены на овощи и молочные продукты

Стало известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Карелии в 2026 году

Ущерб от кибермошенников в Карелии вырос на 12 миллионов рублей

Водителя будут судить за ДТП в Карелии, где серьезно пострадал пассажир

Пенсии, пособия и маткапитал: на сколько вырастут соцвыплаты россиянам в 2026 году

Более 40 новых светильников установят в центре и на окраине Петрозаводска

Двое петрозаводчан отправятся в тюрьму за диверсию на железной дороге в Карелии

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.