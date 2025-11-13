РЕКЛАМА
Аварийное жилье, мусор, антиалкогольная кампания: депутаты Заксобрания задали острые вопросы главе Карелии
14 ноября, 10:20 Статьи
Новые реалии, помощь муниципалитетам, ремонт дорог: проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания
12 ноября, 09:23 Статьи
Канализационные стоки Заозерья продолжают сливать просто в лес
11 ноября, 12:15 Статьи
Женщина-водитель врезалась в дорожное ограждение в Петрозаводске

11:31

Еще два ФАПа построят в Карелии дополнительно

11:14

Движение по мосту в Соломенном временно перекроют

10:55

Депутаты Заксобрания Карелии задали главе региона острые вопросы об аварийном жилье, мусорной реформе, борьбе с алкоголем

10:47

16 елей установят в Петрозаводске до 15 декабря

10:36

Береговая охрана США сообщила об обнаружении военного корабля «Карелия» у берегов Гавайев

10:17

Таксист из Петрозаводска спас пенсионерку от мошенников

09:35

В Карелию идет похолодание со снегом вместо дождя

09:19

Присяжные в Карелии вынесли вердикт по делу об убийстве 15-летней давности

08:59

40-летняя женщина пропала в Петрозаводске

08:39

Жители Карелии активно разучивают танец живота и осваивают балалайку

08:23

Умер учёный секретарь Музея Северного Приладожья Игорь Борисов

08:01

Почти 70 медиков приняли участие в программе «Земский доктор» в Карелии

07:44

Искры разлетелись при столкновении двух авто в центре Петрозаводска

07:22

Двое петрозаводчан отправятся в тюрьму за диверсию на железной дороге в Карелии

07:04

Житель Карелии пропал без вести после поездки на Кубань

06:41

Врач рассказала, как рассчитать безопасную дозу кофе

06:15

Крушение Су-30 под Петрозаводском: что известно на данный момент

23:56

Все, что случилось сегодня

22:20

Разбившемуся в Карелии истребителю оставалось долететь менее километра до посадки

22:00

Стало известно, кто погиб при крушении военного самолёта в Карелии

21:09

Упавший в Карелии истребитель выполнял учебное задание

20:26

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии

19:54

Более 40 новых светильников установят в центре и на окраине Петрозаводска

19:08

Валентина Пивненко рассказала на заседании Заксобрания о федеральной поддержке для Карелии

18:42

Чистящие средства при уборке могут повысить риск развития рака

18:34

Полпред Президента Игорь Руденя отметил высокую реализацию нацпроектов в Карелии

18:16

Карельским пресс-секретарям рассказали, как сделать власть более открытой для жителей

18:00

Жителю Кемского района придется снести пирс у реки

17:42

Глава Карелии поддержал идею восстановления мозаичного панно в Питкяранте

17:19

Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют в Карелии 14 ноября

17:03

ИИ-платформа поможет предпринимателям Карелии управлять бизнесом

17:02

Пенсии, пособия и маткапитал: на сколько вырастут соцвыплаты россиянам в 2026 году

16:44

В городе Сортавала установили дорожный знак «Осторожно, утки!»

16:30

Драка с участием двух полицейских произошла возле бара в Костомукше

16:12

Депутаты Кемского района выбрали нового главу

16:03

По факту нападения бойцовской собаки на корги в Петрозаводске проводится проверка

15:29

90-летний юбилей празднует заслуженный врач Карелии из города Сортавала

15:10

МЧС Карелии предупредило о резком ухудшении погоды

14:56

В России запустили «охлаждение» сим-карт для возвращающихся из-за границы

14:42

У семьи известного карельского боксера Романа Богданова сгорел дом

14:28

Артур Парфенчиков обозначил приоритеты бюджета республики на ближайшие три года

14:15

Бомж из Петрозаводска хотел заработать на краденом кофе

14:08

Водителя будут судить за ДТП в Карелии, где серьезно пострадал пассажир

13:53

Колесо загорелось у лесовоза в Карелии

13:32

Игорь Зубарев: Активная работа с федеральным центром позволяет Карелии готовить на 2026 год бюджет развития

13:21

19-летний петрозаводчанин обманом выманил у прохожей деньги и телефон

13:13

Пенсионерка из Петрозаводска выиграла суд у «Карелавтотранса»

12:56

Элиссан Шандалович прокомментировал первое чтение бюджета Карелии

12:45

Подрядчик попал в черный список за срыв ремонта крыши в Сегежском округе

12:34

В Карелии аннулировали около 500 лицензий такси из-за отсутствия страховки

12:32

В петрозаводском парке «Ямка» восстановили освещение

12:13

Проект бюджета Карелии на 2026 год принят в первом чтении

11:52

В Петрозаводске продолжается масштабная реставрация Дома молодежи

11:46

Снежный покров установился на 80% территории России

11:32

В Петрозаводске завершили благоустройство Докторской аллеи

11:19

Ущерб от кибермошенников в Карелии вырос на 12 миллионов рублей

11:02

Эвакуатор вылетел в кювет на трассе в Карелии

10:47

Стало известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Карелии в 2026 году

10:25

В Карелии за первую декаду ноября 2025 года выросли цены на овощи и молочные продукты

10:09

Пенсионерка в Карелии потеряла почти 300 тысяч рублей из-за звонка мошенников

09:55

Владельцев истекших удостоверений на право управления маломерным судном обязали сдавать экзамен

09:40

В Карелии резко выросло число ДТП из-за выезда на встречную полосу

09:25

Многодетной матери из Карелии вернут украденные мошенниками 2,8 млн рублей

08:59

Дорожные полицейские выручили из беды семью мурманчан в Карелии

08:41

Форелевая ферма в Карелии поддержала проект по спасению мозаики в Питкяранте

08:21

В Петрозаводске простятся с легендой иняза Эрнестом Цыпкиным

08:01

На пожаре в многоквартирном доме в Олонце спасли человека

07:42

Названы сроки завершения реставрации Дома горного начальника

07:21

Движение по трассе «Кола» ограничат из-за разводки моста

07:02

Собака бойцовской породы набросилась на корги на Древлянке

06:41

Глава Минпросвещения России призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах

00:10
Береговая охрана США сообщила об обнаружении военного корабля «Карелия» у берегов Гавайев
Сегодня 10:17 Происшествия
Российское судно заметили около острова Оаху.

фото: Пресс-служба ЦС «Дальзавод»

Береговая охрана США сообщила, что обнаружила российский военный корабль недалеко от Гавайских островов. По их данным, это произошло 26 октября. Российский разведывательный корабль «Карелия» находился примерно в 15 морских милях к югу от острова Оаху, это порядка 28 км.

— Самолет береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны ответили на действия вспомогательного разведывательного судна ВМС России «Карелия», совершив безопасный и профессиональный облет и пройдя вблизи судна, — говорится в заявлении береговой охраны.

В ведомстве также добавили, что по международным нормам военные корабли любой страны имеют право находиться за пределами чужих территориальных вод, которые простираются на 12 морских миль от берега. Таким образом, нарушения границ не было.

ССВ-535 «Карелия» — разведывательный корабль проекта 864 «Меридиан», построенный в Польше в 1986 году и с 1988 года входящий в состав Тихоокеанского флота. С 2014 по 2017 год он прошел модернизацию на «Дальзаводе». Всего в 1980-х было построено семь таких кораблей. Их задачи — перехват радиосвязи, изучение сонаров и сбор разведданных. Водоизмещение составляет около 3400 тонн, скорость — до 16,5 узлов, а экипаж — 150 человек плюс 70 дополнительных специалистов. Для защиты корабли оснащены арткомплексами АК-630 и ЗРК «Оса-М».

