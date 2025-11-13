Береговая охрана США сообщила об обнаружении военного корабля «Карелия» у берегов Гавайев

Российское судно заметили около острова Оаху.
Береговая охрана США сообщила, что обнаружила российский военный корабль недалеко от Гавайских островов. По их данным, это произошло 26 октября. Российский разведывательный корабль «Карелия» находился примерно в 15 морских милях к югу от острова Оаху, это порядка 28 км.
— Самолет береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны ответили на действия вспомогательного разведывательного судна ВМС России «Карелия», совершив безопасный и профессиональный облет и пройдя вблизи судна, — говорится в заявлении береговой охраны.
В ведомстве также добавили, что по международным нормам военные корабли любой страны имеют право находиться за пределами чужих территориальных вод, которые простираются на 12 морских миль от берега. Таким образом, нарушения границ не было.
ССВ-535 «Карелия» — разведывательный корабль проекта 864 «Меридиан», построенный в Польше в 1986 году и с 1988 года входящий в состав Тихоокеанского флота. С 2014 по 2017 год он прошел модернизацию на «Дальзаводе». Всего в 1980-х было построено семь таких кораблей. Их задачи — перехват радиосвязи, изучение сонаров и сбор разведданных. Водоизмещение составляет около 3400 тонн, скорость — до 16,5 узлов, а экипаж — 150 человек плюс 70 дополнительных специалистов. Для защиты корабли оснащены арткомплексами АК-630 и ЗРК «Оса-М».