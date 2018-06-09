Беременная петрозаводчанка рассказала о невыносимых условиях в роддоме на Л.Толстого

Паблик "Подслушано в ПТЗ" опубликовал рассказ пациентки роддома №2 на улице Толстого. Женщина пожаловалась на невыносимые условия.

"Лежу на данный момент во 2 роддоме на ул. Л. Толстого 36 в дородовом отделении. Рожать со дня на день конкретно мне, я молчу о тех, кто уже стал мамочками...", - пишет она.

По словам женщины, "горячую воду отключили", бойлера "хватает на 1 палату в день (в палате 5 человек), а на этаже более 10 палат, соответственно, можно помыться 1 раз в почти 2 недели", "в биде горячей воды нет".

"Чайник для общего пользования убрали, что не даёт беременным попить того же самого чая. Убрали его из-за перепадов напряжения, что отключает свет в роддоме, - продолжает она. - Девочки, которые лежат уже в послеродовом отделении, сообщают нам о таких же невыносимых условиях, как и у нас, только они уже с детками, которых нужно подмыть не по 1 разу в день".

После родов хочется принять душ, но сделать это, по словам пациентки, невозможно.

"Столица на Онего" рассчитывает получить комментарий у руководства учреждения.