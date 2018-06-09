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Новости. Общество
15:27, 09 Июня 2018
фото: vk.com/podslushanovptz

Беременная петрозаводчанка рассказала о невыносимых условиях в роддоме на Л.Толстого

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Паблик "Подслушано в ПТЗ" опубликовал рассказ пациентки роддома №2 на улице Толстого. Женщина пожаловалась на невыносимые условия.

"Лежу на данный момент во 2 роддоме на ул. Л. Толстого 36 в дородовом отделении. Рожать со дня на день конкретно мне, я молчу о тех, кто уже стал мамочками...", - пишет она.

По словам женщины, "горячую воду отключили", бойлера "хватает на 1 палату в день (в палате 5 человек), а на этаже более 10 палат, соответственно, можно помыться 1 раз в почти 2 недели", "в биде горячей воды нет".


фото: vk.com/podslushanovptz

"Чайник для общего пользования убрали, что не даёт беременным попить того же самого чая. Убрали его из-за перепадов напряжения, что отключает свет в роддоме, - продолжает она. - Девочки, которые лежат уже в послеродовом отделении, сообщают нам о таких же невыносимых условиях, как и у нас, только они уже с детками, которых нужно подмыть не по 1 разу в день". 

После родов хочется принять душ, но сделать это, по словам пациентки, невозможно.

"Столица на Онего" рассчитывает получить комментарий у руководства учреждения.

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Комментарии

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кир
2018-06-09 16:16:44
С людьми у нас никогда не считались. Даже в песнях отражение было, что "мы за ценой не постоим". Потому как сами такие.
Valentina Vonti
2018-06-09 15:49:18
Мамочки держитесь,советую , чтоб ваши родственники горячую воду приносили"в пластиковых бутылях и грелках",а Министерство Здравохранения в результате отчета представить сколько родилось и выжило детей в роддоме,а Перинатальный центр -досрочно скоро откроют с ленточками???
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