Сама ведущая с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, ожидают пополнение также в этом месяце.

Беременная телеведущая Лера Кудрявцева стала бабушкой. У её 28-летнего сына Жана Ленюка и его жены Анастасии родился сын.

Отметим, 46-летняя Кудрявцева с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, ожидают пополнение также в этом месяце, пишет "Лайф".