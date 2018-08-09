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Сама ведущая с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, ожидают пополнение также в этом месяце.
Беременная телеведущая Лера Кудрявцева стала бабушкой. У её 28-летнего сына Жана Ленюка и его жены Анастасии родился сын.
Отметим, 46-летняя Кудрявцева с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, ожидают пополнение также в этом месяце, пишет "Лайф".
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