Беременная жена сорвавшего в водопад туриста ищет свидетелей трагического происшествия

Супруга мужчины, упавшего в водопад Кивач в Карелии ищет свидетелей происшествия. Женщина опровергает официальную версию трагедии.

Супруга мужчины, упавшего в водопад Кивач ищет реальных свидетелей происшествия, сообщается в соцсети.

Трагедия произошла в воскресение 17июня, около 13 часов.

"Информация о том, что мой муж пытался сделать фото и перелез через ограждение – ложь, - пишет жена погибшего, - он вместе с остальными туристами зашёл на территорию без ограждения, но и без знаков или лент, указывающих на запрет заходить на эту территорию и предостерегающий о том, что это опасно. Он просто поскользнулся на мокром камне и упал в воду".

Женщина просит откликнуться свидетелей произошедшего, тех, кто был в тот момент рядом.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 июня днем 33-летний житель города Кировск Ленинградской области приехал с семьей – беременной женой и двумя детьми – на водопад Кивач. Желая сделать фото, он предположительно перелез через ограждение и сорвался со скалы в водопад.

Поиски тела продолжаются, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.