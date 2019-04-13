Беременная жена знаменитого французского актера снялась голой

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Супруга Венсана Касселя, 22-летняя итальянская модель Тина Кунаки, поучаствовала в откровенной фотосессии.
Известный французский артист совсем скоро станет отцом. Поклонники гадают: кого же ему родит красавица-жена? В свою очередь Тина Кунаки не зацикливается только на домашних заботах – девушка с удовольствием продолжает работать. Она снялась обнаженной в фотосессии для журнала Photo. Обложку со своим изображением девушка выложила в Instagram, пишут "Дни.ру".
Фолловеры пришли в восторг от фото. Оно собрало массу лайков и комментариев, в которых подписчики восхищаются красотой и смелостью супруги Венсана Касселя. Однако вместо съемочной площадки многие посоветовали модели направиться в роддом.
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