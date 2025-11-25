Беременная женщина и двухлетний ребёнок пострадали при пожаре в Петрозаводске

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал информацию о количестве пострадавших при пожаре на улице Университетской.
Три человека пострадали при пожаре в таунхасе на улице Университетской, 13 в Петрозаводске, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.
— Одна из них — беременная женщина, привезли в РБ СЭМП. Есть переломы. Пока этап диагностики, — рассказал он.
У второй пострадавшей, которая также поступила в больницу скорой помощи, медики констатировали ожоги верхних отделов тела, включая дыхательные пути.
Кроме того, госпитализация потребовалась двухлетнему ребёнку. Малыша увезли в Детскую республиканскую больницу им. Григовича. Информация о его состоянии уточняется.
Напомним, прямо сейчас на улице Университетской, 13 в Петрозаводске горит второй корпус таунхауса. На месте ЧП работают 30 пожарных и более 10 единиц техники. Площадь пожара уже достигла 200 квадратных метров.
UPD: Ребёнок, госпитализированный в ДРБ, осмотрен. Повреждений, кроме ссадин, нет. Медики отпустили малыша домой вместе с его отцом, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.