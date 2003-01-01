Беременные россиянки смогут бесплатно сдавать тест на синдром Дауна у плода

Тест для беременных женщин, позволяющий выявлять наличие генетических патологий плода, включен в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

С 2026 года неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), позволяющий выявлять синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода при беременности, будет включен в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденную программу госгарантий бесплатной медицины.

— Беременным и раньше была положена дородовая диагностика нарушений развития ребенка. Но в программе, действующей с 2026 года, формулировка уточняется. Теперь бесплатная медпомощь включает «неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери)». В Минздраве ранее объясняли, что НИПТ по ОМС смогут сдать беременные, у которых средний или высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями, — отметили в агентстве.

При проведении НИПТ у матери берут кровь из вены, избегая проколов. Это исследование считается одним из самых точных и безопасных методов скрининга во время беременности.

Напомним, в недавнем прошлом неинвазивный пренатальный тест можно было сдать только платно.

Ранее мы писали, что с 2026 года анализ ДНК на вирус папилломы человека (ВПЧ) также будет включен в систему ОМС.