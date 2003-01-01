РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Левша»: своевременный посыл или двусмысленный фарс?
23 января, 18:30 Статьи
Тема недели
От помощи к новой жизни: 2025 год фонда «Защитники Отечества» в Карелии
21 января, 12:20 Статьи
Личное мнение
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55 Статьи
Новости

Беременные россиянки смогут бесплатно сдавать тест на синдром Дауна у плода

00:15

Два арбитра из Карелии примут участие в судействе матчей FIFA

23:50

Больше 20 человек погибли в ДТП с грузовиками на дорогах Карелии

22:55

В Беломорске простятся с погибшим на СВО Константином Анфаловым

20:31

Карельских студентов поздравили с Татьяниным днем

19:28

Появилось экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Карелии

18:17

Пожар в жилом доме произошел на юго-востоке Карелии

16:37

Вспышку смертельного вируса зафиксировали в Индии

15:51

В Мурманской области ввели режим ЧС после массового отключения света и тепла

14:56

Пламя уничтожило частный дом в Прионежском районе

13:25

Человек пострадал в массовом ДТП в Прионежском районе

12:38

Первый православный храм освятили в Березовке

11:50

Уровень годовой инфляции в Карелии стал самым низким за последние пять лет

09:43

В России изменились правила предоставления выписок из госреестра транспортных средств

09:01

58-летний петрозаводчанин Александр Иванов пропал без вести

08:05

В Петрозаводске срочно требуются доноры с редкой группой крови

08:01
Беременные россиянки смогут бесплатно сдавать тест на синдром Дауна у плода
Сегодня 00:15 Медицина
Поделиться

Тест для беременных женщин, позволяющий выявлять наличие генетических патологий плода, включен в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

фото: © Людмила Корвякова

С 2026 года неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), позволяющий выявлять синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода при беременности, будет включен в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденную программу госгарантий бесплатной медицины.

— Беременным и раньше была положена дородовая диагностика нарушений развития ребенка. Но в программе, действующей с 2026 года, формулировка уточняется. Теперь бесплатная медпомощь включает «неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери)». В Минздраве ранее объясняли, что НИПТ по ОМС смогут сдать беременные, у которых средний или высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями, — отметили в агентстве.

При проведении НИПТ у матери берут кровь из вены, избегая проколов. Это исследование считается одним из самых точных и безопасных методов скрининга во время беременности.

Напомним, в недавнем прошлом неинвазивный пренатальный тест можно было сдать только платно.

Ранее мы писали, что с 2026 года анализ ДНК на вирус папилломы человека (ВПЧ) также будет включен в систему ОМС.

Обсудить (0) в ленту
Семейная ипотека: что меняется и как получить скидку на квартиру в центре города
В «Талоярви» открылось раннее бронирование квартир в доме с самыми низкими ценами
58-летний петрозаводчанин Александр Иванов пропал без вести
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение