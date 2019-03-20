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Новости. Общество
16:05, 20 Марта 2019
фото: © AP Photo/Teresa Crawford

Беременные женщины из районов Карелии смогут получить компенсацию за проезд

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Компенсацию на проезд предоставят малоимущим беременным женщинам из районов на второе УЗИ и родоразрешение, сообщили в Минздраве Карелии.

Право на получение компенсации имеют малоимущие беременные женщины, проживающие за пределами города Петрозаводска, направляемые на второй УЗИ-скрининг и родоразрешение в Республиканский перинатальный центр.

Компенсация предоставляется в размере фактически произведенных расходов, не превышающем стоимость проезда: 1) железнодорожным транспортом, 2) водным транспортом, 3) воздушным транспортом, 4) автомобильным транспортом общего пользования. В случае проезда личным автомобильным транспортом возмещение расходов стоимости проезда производится в размере фактических расходов, но не более стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда.

Обратиться за компенсацией следует не позднее 3 месяцев со дня факта обследования (родоразрешения) в Республиканском перинатальном центре.

Для получения компенсации необходимо обратиться в центр социальной работы по месту жительства и представить следующие документы:

- проездные билеты (либо иные документы, подтверждающие расходы на проезд) до места обследования (родоразрешения) и обратно;

- справку о стоимости проезда до места назначения и обратно в плацкартном вагоне (в случае проезда личным автомобильным транспортом);

- копию направления на обследование (родоразрешение) с отметкой о факте обследования (родоразрешения) в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Республиканский перинатальный центр";

- копию медицинского свидетельства о рождении.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-20 16:48:20
Ну и какой смысл был в закрытии родильных отделений в районах? Теперь беременные мамочки должны кучу справок собрать чтобы получить мизерное возмещение проезда по стоимости плацкартного вагона поезда. Вот она социальная "поддержка" людей и "комфортная" среда проживания. Беременным теперь чтобы сделать УЗИ нужно ехать и трястись по ухабам несколько десятков, а то и сотен километров. А в их положении это не безопасно!
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