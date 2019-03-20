Беременные женщины из районов Карелии смогут получить компенсацию за проезд

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Компенсацию на проезд предоставят малоимущим беременным женщинам из районов на второе УЗИ и родоразрешение, сообщили в Минздраве Карелии.
Право на получение компенсации имеют малоимущие беременные женщины, проживающие за пределами города Петрозаводска, направляемые на второй УЗИ-скрининг и родоразрешение в Республиканский перинатальный центр.
Компенсация предоставляется в размере фактически произведенных расходов, не превышающем стоимость проезда: 1) железнодорожным транспортом, 2) водным транспортом, 3) воздушным транспортом, 4) автомобильным транспортом общего пользования. В случае проезда личным автомобильным транспортом возмещение расходов стоимости проезда производится в размере фактических расходов, но не более стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда.
Обратиться за компенсацией следует не позднее 3 месяцев со дня факта обследования (родоразрешения) в Республиканском перинатальном центре.
Для получения компенсации необходимо обратиться в центр социальной работы по месту жительства и представить следующие документы:
- проездные билеты (либо иные документы, подтверждающие расходы на проезд) до места обследования (родоразрешения) и обратно;
- справку о стоимости проезда до места назначения и обратно в плацкартном вагоне (в случае проезда личным автомобильным транспортом);
- копию направления на обследование (родоразрешение) с отметкой о факте обследования (родоразрешения) в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Республиканский перинатальный центр";
- копию медицинского свидетельства о рождении.
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