Береза упала на женщину во дворе жилого дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как дерево упало на группу жителей, стоявших во дворе дома по улице Лизы Чайкиной, одна женщина не успела отскочить.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, происшествие случилось днем 19 мая во дворе дома №7 по улице Лизы Чайкиной в Петрозаводске. Возле подъезда дома стояли женщины с двумя детскими колясками и дети.

Как видно на кадрах, четыре женщины и дети о чем-то разговаривали во дворе. При этом две женщины были с детскими колясками. Ветром раскачивало дерево. Также по внутренней части двора вблизи дерева прогуливались прохожие.



В какой-то момент одна из женщин подняла голову в сторону дерева. Возможно, она услышала треск ломающейся древесины. Она схватила ребенка и побежала в сторону, за ней побежали остальные. Но одна женщина осталась стоять. Ее накрыло ветками и самой верхушкой дерева.



Под ветки попала и пустая детская коляска. Женщина отшатнулась назад и схватилась за голову, после чего также побежала к остальным, все еще держась за голову.

Видео компании Ситилинк было опубликовано в группе КАРЕЛФОРНИЯ NEWS. Смотреть с 2.43 мин.