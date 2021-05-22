Реклама на сайте
Прислать новость
Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, почему он раньше не «светился» 5
22.05.2021 15:05
Спикер Заксобрания Карелии снял свою кандидатуру на праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму 32
22.05.2021 15:26
Лолита призналась, какую пенсию получает 4
22.05.2021 21:40
Ливни накроют Карелию в воскресенье
22.05.2021 17:00

Береза упала на женщину во дворе жилого дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:56, 23 Мая 2021
фото: кадр с видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как дерево упало на группу жителей, стоявших во дворе дома по улице Лизы Чайкиной, одна женщина не успела отскочить.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, происшествие случилось днем 19 мая во дворе дома №7 по улице Лизы Чайкиной в Петрозаводске. Возле подъезда дома стояли женщины с двумя детскими колясками и дети.

Ваш голос изменит мир вокруг
21.05.2021 14:23

Как видно на кадрах, четыре женщины и дети о чем-то разговаривали во дворе. При этом две женщины были с детскими колясками. Ветром раскачивало дерево. Также по внутренней части двора вблизи дерева прогуливались прохожие.

В какой-то момент одна из женщин подняла голову в сторону дерева. Возможно, она услышала треск ломающейся древесины. Она схватила ребенка и побежала в сторону, за ней побежали остальные. Но одна женщина осталась стоять. Ее накрыло ветками и самой верхушкой дерева.

Под ветки попала и пустая детская коляска. Женщина отшатнулась назад и схватилась за голову, после чего также побежала к остальным, все еще держась за голову.

Видео компании Ситилинк было опубликовано в группе КАРЕЛФОРНИЯ NEWS. Смотреть с 2.43 мин.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
родитель
2021-05-23 14:03:59
Четыре человека собрались, наверное, власть ругали? Ведь предупреждают вас: незаконная акция! И хорошо, что берёзой по голове, а не "спецсредством" и штраф в 20 тыс.
Саныч
2021-05-23 13:37:53
Один факт. Во дворе у детского сада стояли 2 березы. От ветра их шатало сильно. Написал Мирошник во ВК - говорю, срежьте крону. Так спилили под корень. Это вне моего понимания.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек

Аналитика

21.05.2021 15:40
Обществоведение
Рашид Нургалиев: «Беломорские петроглифы получили вторую жизнь» 6
Новый защитный павильон над группой знаменитых петроглифов «Бесовы следки» ожидает первых посетителей после двадцатилетнего перерыва в туристическом показе.
Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица 2
21.05.2021 12:30
«Для меня самого эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал» 21
18.05.2021 16:10
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 8
18.05.2021 13:20
Врачи предупреждают: «медленный убийца» на пороге
18.05.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»