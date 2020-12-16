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Бережливые технологии внедряются в детской поликлинике Петрозаводска в рамках нацпроекта

Новости. Общество
17:09, 17 Декабря 2020
фото: правительство Карелии
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В детской поликлинике № 1 Петрозаводска реализуется проект "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь".

Как сообщили в правительстве Карелии, в отделении на Октябрьском проспекте, 58 создан колл-центр, на оборудование которого средства были выделены из бюджета республики. Если раньше звонки принимал один оператор, то теперь рабочие места организованы для трех человек. Интерактивное голосовое меню распределяет входящие звонки по компетенциям. Это существенно сокращает время ожидания ответа оператора.

Для маленьких пациентов созданы комфортные условия ожидания приема. Обновлён детский уголок, приобретена новая мебель. В рамках благотворительной помощи одной из страховых компаний в холле 2 отделения появился телевизор, на котором транслируются мультфильмы о здоровье.

Обустроен новый зал лечебной физкультуры, появилась возможность проводить здесь индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими заболевания опорно-двигательного аппарата, после перенесенных травм и оперативных вмешательств, а также с детьми до года, страдающими различными двигательными нарушениями.

- Я уверена в том, что вовлеченность персонала в совершенствование всех процессов в учреждении, направленное на то, чтобы пребывание в поликлинике было комфортным, а лечение успешным, помогает нам достигать новых целей. Эту работу невозможно завершить, она продолжается, - отметила руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи, главный врач городской детской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис.

Напомним, что программа "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь" реализуется медицинскими организациями республики в рамках национального проекта "Здравоохранение".

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