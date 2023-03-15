«Берите коньки с собой»: дорога в Карелии превратилась в каток (ФОТО)

Очевидцы сфотографировали дорогу на юге Карелии, превратившуюся в ледяной каток.
Фото одной из карельских дорог появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». На фотографии оказался запечатлен участок дороги из Ведлозера в Кинелахту.
«Информация для тех, кто едет в Кинелахту! Дорога не посыпана, берите коньки с собой!», — предупредил водителей автор фото.
Ранее жители Петрозаводска опубликовали фотографии Онежской набережной, пешеходная зона на которой обледенела.
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