«Берите коньки с собой»: дорога в Карелии превратилась в каток (ФОТО)

Очевидцы сфотографировали дорогу на юге Карелии, превратившуюся в ледяной каток.

Фото одной из карельских дорог появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». На фотографии оказался запечатлен участок дороги из Ведлозера в Кинелахту.

«Информация для тех, кто едет в Кинелахту! Дорога не посыпана, берите коньки с собой!», — предупредил водителей автор фото.

Ранее жители Петрозаводска опубликовали фотографии Онежской набережной, пешеходная зона на которой обледенела.