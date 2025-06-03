Бесхозная баня горела в Заонежье

Пожар произошел сегодня, 15 июня, в 14.27 в посёлке Больничный Медвежьегорского района.
Горела бесхозная баня площадью 4×6 м.кв, рассказали в ТГ-канале Госкомитета Карелии по безопасности.
«Создавалась угроза перехода огня на близлежащую территорию», — говорится в сообщении.
Спасателям удалось не допустить этого. В тушении постройки принимали участие четверо пожарных и две автоцистерны.
Локализовать пожар удалось за 18 минут. После чего спасатели проливали и разбирали конструкции. Пострадавших нет, уточнили в Госкомитете.
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