Бесхозный автомобиль стал собственностью администрации Петрозаводска

Брошенный «Мерседес» передали в собственность мэрии города.

Суд вынес решение о признании права муниципальной собственности на брошенный «Мерседес».

Напомним, действующими правилами благоустройства, запрещено держать во дворах старые автомобили. В декабре прошлого года такая машина была обнаружена на придомовой территории многоквартирного дома. Автомобиль был без регистрационных знаков, со спущенными колесами, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии. Явно, что на нем никто давно не выезжал.



В МВД сведений о собственнике автомобиля не оказалось. Тогда на машине разместили уведомление с просьбой переместить ее в гараж или утилизировать в течение 30 дней. Это сделано не было.

Машина была признана бесхозной. Суд заявление удовлетворил и признал право собственности на нее у мэрии. Решение суда в законную силу не вступило.