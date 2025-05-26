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"Бесконечный забег" вновь пройдет в Петрозаводске

Новости. Спорт
16:30, 06 Июня 2025
фото: © Ptz Backyard Ultra / VK

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Старт уже сегодня, 6 июня.

Соревнования Ptz Backyard Ultra вновь пройдут на Онежской набережной, сообщают организаторы.

На старт выйдет атлеты из Карелии, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Мурманской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненцкого округов.

Напомним, что забег называют бесконечным, поскольку дистанция не ограничена. Участники каждый час начинают новый круг длиной 6,7 км. Когда завершить свою личную дистанцию, решают сами. Для этого нужно просто ударить в рынду (корабельный колокол).

Если участник не успел выйти на очередной круг (по любой причине), он выбывает из соревнований с результатом в количестве преодоленных полных кругов. По завершении очередного круга участник имеет возможность отдыхать до момента старта нового круга. Участникам запрещено покидать трассу соревнований, а отдых и любые активности допускаются только в стартово-финишном городке.

«В стартовом городке будут раздевалки, камера хранения, общий пункт питания, сибирские чаны с горячей водой, туалеты — все, чтобы ты думал только о своем следующем круге», — рассказали организаторы соревнований.

Напомним, в прошлом году забег проходил впервые. Был побит всероссийский рекорд. Победителем стал Алексей Белоусов из Санкт-Петербурга, пробежавший 59 кругов (рекорд России по бэкярду 49 часов). Общая длина его дистанции — 395, 3 км. Наш Алексей Самуков пробежал 381,9 км.

В этом году соревнования начнутся в пятницу. Наблюдать за силой воли и силой ног участников могут все желающие. Старт в 20:00. Время награждения — условное — воскресенье в 15:00.

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